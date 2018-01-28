Кинокасса России: «Движение вверх» уступает первую строчку «Бегущему в лабиринте 3» Главной дилеммой прошедшего уикенда был вопрос, сменится ли лидер и насколько сильно главный тяжеловес января продвинется в сторону трёх миллиардов...

Бокс-офис США: «Бегущий в лабиринте 3» обходит «Джуманджи 2» Январь за океаном заканчивается на смешанной ноте — с одной стороны новинки стартуют спокойно, с другой — прошлогодний график вполне себе держится чуть ниже...