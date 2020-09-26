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Выбивая долги | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 26.09.20


Все ролики фильма "Выбивая долги" (2)

 
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Название фильма: Выбивая долги
Оригинальное название: Tax Collector
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О фильме "Выбивая долги":
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Выбивая долги:

Выбивая долги
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Стрельцов: Пас пяткой
Биография Стрельцова безо всякой самодеятельности драматична и богата резкими поворотами, сконцентрируйся на чём-то одном! Но нет.

Няня. Королева проклятых: Уже по барабану
В первой части сексуальная няня и её друзья-дегенераты из сатанинского культа гонялись за ребёнком, а во второй части ребёнок вырос, но они продолжают за ним гоняться

Вдали: На Марсе тоже плачут
Главная героиня собирает все свойства прочих экранных женщин-астронавток, кроме профессионализма, умения командовать, пилотировать и чинить корабль

Антебеллум: Назад в прошлое
Как жанровое кино, как триллер, переходящий в хоррор, кино почти идеально, хотя у Джордана Пила получилось бы куда тоньше

Тайны, которые мы храним: Нюрнберг в подвале
Кино напоминает средневековые расследовательские практики, где доказательством дьявольскых козней является то, утонул ли подозреваемый или выплыл
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