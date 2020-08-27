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Выбивая долги

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Понты

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 27 августа 2020
Рецензия

Тематически «Выбивая долги» — классическое кино Дэвида Эйра, который переснимает свой «Тренировочный день» в любом сеттинге, включая супергеройский комикс и городское фэнтези про орков и волшебные палочки. Даже «Ярость» про Вторую мировую отдаёт этой суровой пацанско-дворовой романтикой. Но проблема в том, что Эйр давно не делает однозначно хороших фильмов. Его «Отряд самоубийц» — это шумахеровский «Бэтмен и Робин» для сентениалов. Его «Яркость» среди всех эмоций больше всего вызывает именно сочувствие. Но оба фильма имели оправдывались тем, что они блокбастеры, а такие фильмы — всегда компромисс и хоть немного, но производственный ад.

Но «Выбивая долг» — недорогое кино, и наверняка снятое Эйром именно так, как ему хотелось, потому что несмотря на сложные отзывы его предыдущих фильмов, они все были коммерчески успешны. Теперь без оправданий — Эйр закончился. Он потерял вменяемость во всём, в чём можно.

Обмануты те, кому Шиа Лабаф продал это кино, и обманут он сам. Ради роли коллектора для всех банд Лос-Анджелеса он набил настоящую самопальную татуху на весь торс и превратился в мексиканскую головореза в красивом костюме, но татуху практически не показывают в фильме, сама же его роль — вторична, не раскрыта и неожиданно слита, причём намного раньше финала. Лабаф снова играет на все награды мира, но ему не хватает сюжета, ему тесно, он здесь чужой. Всё, что вокруг него — от актёров до фокус-пуллеров — уровнем ниже. Контраст невероятный, конфузный и расстраивающий. Если Лабафа нет в сцене, кино мертво.

Так же, как главные герои строят из себя демонов перед новичками, на деле ими не являясь, фильм строит из себя криминальную трагедию о завоевании настоящего авторитета и власти, оставаясь дешёвым телевизионным мылом, которое несколько раз безосновательно срывается в ультранасилие. Теперь гангстерская жизнь по Эйру — это делать лицо кирпичом и на понтах разъезжать по району, не делая ничего, пока однажды не придут другие пацаны с понтами и всех не убьют одним дерзким налётом. В таком повороте можно увидеть житейскую мудрость, но её точно не поместили туда специально.

Выбивая долги

Выбивая долги


 
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Название фильма: Выбивая долги
Оригинальное название: Tax Collector
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О фильме "Выбивая долги":
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Выбивая долги:

Выбивая долги
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Выбивая долги: Понты
Фильм строит из себя криминальную трагедию, оставаясь дешёвым телевизионным мылом, которое безосновательно срывается в ультранасилие

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