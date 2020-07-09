|
Байки из Петли | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 17 | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях
Промо-ролик 2 New :: 09.07.20
Название сериала: Байки из Петли
Оригинальное название: Tales from the Loop
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
О сериале "Байки из Петли":
Джонатан Прайс и Ребекка Холл в сериале «Амазон» по одноимённому иллюстрированному роману художника-визионера Саймона Столенхага. По сюжету «Петля» — это подземная научная лаборатория, в результате действия которой люди вокруг становятся свидетелями b участниками различных фантастических событий, которые порой трагически влияют на их жизнь. Композитор Филип Гласс.
все трейлеры
|
Байки из Петли:
Тьма: 3 сезон: Мир Адама и мир Евы
Думай, как собака: По-собачьи
Вьена и «Призраки»: Езжай, куда ехал
Форпост: Чужая война
Мой шпион: Ласковый и нежный
9 июля, четверг
8 июля, среда
7 июля, вторник
» Трейлер
» Отрывок
6 июля, понедельник
|
|
|
|
|
Сериал «Тьма», 3 сезон, отзыв «Форпост», отзыв «Честный кандидат», отзыв «Тебе стоило уйти», отзыв «Политик», отзыв «Думай, как собака», отзыв «Личная жизнь», отзыв «Вьена и "Призраки"», отзыв «Мой шпион», отзыв «7500», отзыв «Евровидение», отзыв «Силы природы», отзыв «Артемис Фаул», рецензия «Отравления в Солсбери», отзыв