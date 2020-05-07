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Байки из Петли | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 17 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
О съёмках New :: 07.05.20
Название сериала: Байки из Петли
Оригинальное название: Tales from the Loop
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О сериале "Байки из Петли":
Джонатан Прайс и Ребекка Холл в сериале «Амазон» по одноимённому иллюстрированному роману художника-визионера Саймона Столенхага. По сюжету «Петля» — это подземная научная лаборатория, в результате действия которой люди вокруг становятся свидетелями b участниками различных фантастических событий, которые порой трагически влияют на их жизнь. Композитор Филип Гласс.
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Байки из Петли:
Мир Дикого запада: 3 сезон: Люди как роботы
Фея: Ангел Ф
Заговор против Америки: Неактуальная повестка
Неизбранные дороги: Дороги, которые не выбрал Лео
Родина: 8 сезон: Штирлиц прошёл по коридору
6 мая, среда
5 мая, вторник
1 мая, пятница
28 апреля, вторник
26 апреля, воскресенье
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