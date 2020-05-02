Название сериала: Байки из Петли

Оригинальное название: Tales from the Loop

О сериале "Байки из Петли":

Джонатан Прайс и Ребекка Холл в сериале «Амазон» по одноимённому иллюстрированному роману художника-визионера Саймона Столенхага. По сюжету «Петля» — это подземная научная лаборатория, в результате действия которой люди вокруг становятся свидетелями b участниками различных фантастических событий, которые порой трагически влияют на их жизнь. Композитор Филип Гласс.