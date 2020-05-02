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Байки из Петли | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 17 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
VR-ролик New :: 02.05.20
Название сериала: Байки из Петли
Оригинальное название: Tales from the Loop
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О сериале "Байки из Петли":
Джонатан Прайс и Ребекка Холл в сериале «Амазон» по одноимённому иллюстрированному роману художника-визионера Саймона Столенхага. По сюжету «Петля» — это подземная научная лаборатория, в результате действия которой люди вокруг становятся свидетелями b участниками различных фантастических событий, которые порой трагически влияют на их жизнь. Композитор Филип Гласс.
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Байки из Петли:
Заговор против Америки: Неактуальная повестка
Неизбранные дороги: Дороги, которые не выбрал Лео
Родина: 8 сезон: Штирлиц прошёл по коридору
Безупречный: Всё ворую и ворую
Эвакуация: Ты неси меня река
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Что я могу сказать про этот фильм. Изюминка в идее есть, но в остальном фильм нудный. Актеры, за редким исключением - дрова... далее
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