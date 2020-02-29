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Байки из петли | Трейлеры
Трейлер New :: 29.02.20
Название сериала: Байки из петли
Оригинальное название: Tales from the Loop
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О сериале "Байки из петли":
Джонатан Прайс и Ребекка Холл в сериале «Амазон» по одноимённому иллюстрированному роману художника-визионера Симона Столенхага. По сюжету «Петля» это подземная научная лаборатория, в результате действия которое люди вокруг становятся свидетелями различных фантастических событий. Для одной из серий музыку написал Филип Гласс.
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