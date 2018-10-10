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Т-34 | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Репортаж с Комик-кона New :: 10.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Т-34": 27 декабря 2018 года
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... » Историческое
О фильме "Т-34":
Приключенческий экшн Алексея Сидорова про противостояние двух танкистов во время Великой Отечественной. В ролях: Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов, Пётр Скворцов, Семён Трескунов.
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