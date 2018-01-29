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Погружение | Трейлеры
Международный трейлер New :: 29.01.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Погружение
Оригинальное название: Submergence
Прокат в России фильма "Погружение": 1 марта 2018 года
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О фильме "Погружение":
Джеймс Макавой и Алисия Викандер в мелодраме Вима Вендерса про любовь, смерть и океан.
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