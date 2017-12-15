|
Погружение | Трейлеры
Международный трейлер New :: 15.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Погружение
Оригинальное название: Submergence
Прокат в России фильма "Погружение": 1 марта 2018 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Современные драмы
О фильме "Погружение":
Джеймс Макавой и Алисия Викандер в мелодраме Вима Вендерса про любовь, смерть и океан.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Погружение:
Звёздные войны 8: Последние джедаи: Порги и ситхи
5 одержимых режиссёров: Нолан, Финчер, Шьямалан, Рёфн и Соррентино
Счастливого дня смерти: Убей в себе стерву
Легенда о Коловрате: Воруй, убивай
Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы
Американская киноакадемия объявила шорт-лист номинации «лучший иностранный фильм»...
» Отрывок
14 декабря, четверг
Историческая сделка — покупка корпорацией Disney основной части активов медиакорпорации 21st Century Fox...
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» объявил даты проведения в 2018 году. Киносмотр пройдёт в Сочи с 3 по 10 июня...
Гильдия киноактёров США объявила номинантов на свою ежегодную награду...
Звезда сериала Netflix «Очень странные дела» Финн Вулфард сыграет вместе с Маккензи Дэвис одну из главных ролей в фильме кинокомпании Amblin...
Фильм «Щелкунчик и четыре королевства» — крупнобюджетная адаптация знаменитой сказки Э. Т. А...
» Тизер 2
13 декабря, среда
Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в экранизации бестселлера Ханны Кент «Похоронные обряды»...
После успеха фильма Гильермо дель Торо «Форма воды», собравшего на днях семь номинаций на «Золотой глобус»...
|
|
|
|
|
«Звёздные войны: Последние джедаи», рецензия «Легенда о Коловрате», рецензия 5 одержимых режиссёров, обзор «Тайна Коко», рецензия «Счастливого дня смерти», рецензия «Снеговик», рецензия «Иностранец», рецензия «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия «Лига Справедливости», рецензия «Тор 3: Рагнарёк», рецензия