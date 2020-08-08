|
Стрельцов | Трейлеры
Трейлер 3 New :: 08.08.20
Прокат в России фильма "Стрельцов": 24 сентября 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Драмы
О фильме "Стрельцов":
Спортивный байопик Ильи Учителя о знаменитом советском футболисте Эдуарде Стрельцове. В главной роли: Александр Петров.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Стрельцов:
Неистовый: Их жизни не важны
Премьеры августа: «Неистовый», «Агент Ева», «Вратарь Галактики»
Опасный элемент: Радий и полоний
Бесшумный: Охотник желает знать
Побег из Претории: Рэдклиф от всех дверей
7 августа, пятница
6 августа, четверг
|
|
|
|
|
«Неистовый», отзыв «Тьма», 3 сезон, отзыв «Честный кандидат», отзыв «Форпост», отзыв «Первая корова», отзыв «Опасный элемент», отзыв «Думай, как собака», отзыв «Палм-Спрингс», отзыв «Бесшумный», отзыв «Мой шпион», отзыв «Евровидение», отзыв «Грейхаунд», отзыв Сериал «Сквозь снег», отзыв «Отравления в Солсбери», отзыв