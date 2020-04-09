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Очень странные дела | Трейлеры
Ролик об озвучании New :: 09.04.20
Название сериала: Очень странные дела
Оригинальное название: Stranger Things
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... » Фантастические
О сериале "Очень странные дела":
83-й год. В маленьком городе, где ничего серьёзного не происходит, среди ночи пропадает мальчик. В это же время из засекреченной правительственной лаборатории сбегает нечто неконтролируемое.
В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор.
Шоу-раннеры: братья Дафферы.
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Очень странные дела:
Проксима: Бумажная солдатка
Сопротивление: Помним, скорбим
Опасная роль Джин Сиберг: Зато сыграла хорошо
Вне игры: Боже, как я пил
Вивариум: Тут пусто
8 апреля, среда
7 апреля, вторник
6 апреля, понедельник
5 апреля, воскресенье
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