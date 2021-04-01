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Спирит непокорный | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 01.04.21


Все ролики фильма "Спирит непокорный" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Спирит непокорный
Оригинальное название: Spirit Untamed
Прокат в России фильма "Спирит непокорный": 20 мая 2021 года
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О фильме "Спирит непокорный":

Полнометражная версия мультсериала про девочку и лошадку.

Роли озвучивали: Джейк Гилленхааль, Джулианна Мур.

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Спирит непокорный:

Спирит непокорный
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 8
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

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В меру предсказуемое, уютное кино со своими чеховскими ружьями, которые сначала неловко вставляются в сюжет, а потом выстреливают

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В кино мы видим ровно ту же кашу, которой изобилует любая недавняя попытка написать или же снять подростковую фантастику
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