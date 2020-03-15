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Правосудие Спенсера
Рецензия: Ещё один бойскаут
У Тома Круза есть постоянный режиссёр Кристофер Маккуорри, у Марка Уолберга — постоянный режиссёр Питер Берг. И те, и другие берут разных персонажей и сюжеты, но делают из них этакие метафраншизы, где каждый раз одно и то же. Только Круз делает боевики, а Уолберг — боевички.
«Правосудию Спенсера» самое место у Netflix, где оно и вышло. Это кинематограф другой эпохи, который нравится за его смешную наивность и комфортный оптимизм. Его собственные персонажи стебутся над Бэтменом, а в эпилоге сквозь шутку главный герой словно и правда начинает в это верить, но правильнее сказать, что «Правосудие Спенсера» — это бюджетные «Плохие парни 3». И они лучше настоящих.
В кадре вообще ничего нового: бывший полицейский расследует убийства других полицейских из чувства справедливости, чтобы в итоге выйти на локальный коррупционный заговор и его раскрыть. Спенсер не очень дружелюбный мужик, любит дерзить в туалете, драться в неравных драках и ругаться с бывшей. Но если, например, первый «Джек Ричер» пытался чисто стилистически переосмыслить такую историю, то «Спенсер» не делает даже этого. Это кино с отсутствующим авторским почерком, в котором обычный Уолберг смешно наводит порядок в родном Бостоне. В каком-то смысле — снова. Но Уолберг харизматичный, он, как Адам Сэндлер, на него интересно смотреть в любом, даже самом плохом кино.
А «Правосудие» — оно неплохое. Легкомысленное, как «Крутой Уокер», это да. С полупрозрачными друзьями, которые прям сразу вписываются быть народными мстителями. С бывшей, у которой можно укрыться, хотя весь город в курсе про неё. С масштабным заговором среди мафии и политиков, и целой сложной игрой ФБР, которая в итоге выливается в драку пары коррумпированных копов и обычной шпаны. На какое-то уютное и простое. Без нагромождения абсурда, от которого физически больно, когда начинаешь его обдумывать, как это было в «Парнях».
Название фильма: Правосудие Спенсера
Оригинальное название: Spenser Confidential
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О фильме "Правосудие Спенсера":
Марк Уолберг в полицейском комедийном боевике Питера Берга.
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Правосудие Спенсера: Ещё один бойскаут
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