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Спектральный анализ
Рецензия: Делай, что умеешь
«Спектральный анализ» попал на Netflix в последний момент — Universal продала его каналу буквально за несколько месяцев до театрального релиза. Но от этого, кажется, выиграли все. Сложно представить, как бы этот фильм повёл себя в прокате. Скорее всего, не очень здорово. А для Netflix он внезапно стал небольшим, но событием.
В 2011 году Бекмамбетов спродюсировал чудовищный триллер о нашествии невидимых пришельцев «Фантом», и внезапно «Анализ» отчасти его напоминает. Снова американские граждане спасаются от, а потом героически превозмогают над агрессивными невидимыми существами в восточно-европейском антураже. В кадре очевидный всем знакомый Будапешт, главная декорация всех европейских городов восточнее Берлина, но по сценарию дело происходит в Молдове. Там война. Неожиданно американские солдаты начинают видеть через гиперспектральное изображение в своих шлемах непонятные фигуры. А вскоре и умирать от их прикосновения. Тут же из Штатов присылают разработчика самих шлемов, он отправляется с командой в поле — и всё, трупы, поломанные машины, бегство к точке эвакуации, танки грохотали, и угроза всемирной катастрофы.
От «Фантома» самое важное отличие, конечно, в том, что все стараются, что грязь и пот, что есть желание более-менее следовать логике, и есть абсолютно неожиданное, небанальное и прикольное объяснение в финале, которого, кажется, в кино ещё не было.
Вот чего не хватает — это нерва. Морали. Это всё просматривается, но едва-едва. Постоянная движуха отбирает внимание от драмы и сопереживания, и ты не сильно беспокоишься о том, кто умрёт следующим. Тут столько трупов — одним меньше, одним больше. Зато как красиво он бросает гранату! Как круто дважды за фильм герою приходит чисто хаусовское озарение, и насколько грозно каждый раз они собирают из говна и палок новое спецоружие. То есть, всё на уровне хорошей футуристической рекламы/короткометражки, что появляются в сети раз в три месяца. Только длится два часа, причём внезапно бодрых. Интернет визжал бы целую неделю, если бы всё это сократилось до 10 минут, а в конце появилось лого, допустим, PlayStation.
В этом есть что-то от Бекмамбетова и Бондарчука, которые такие же рекламщики, как и автор фильма. Но тот не тешит своё эго за счёт миллионов долларов и труда сотни людей и не пытается втюхать фильм какой-то стереотипной социальной группе, а просто без балды делает свою работу, и поэтому всё у него получается лучше.
Название фильма: Спектральный анализ
Оригинальное название: Spectral
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О фильме "Спектральный анализ":
Полнометражный фантастический боевик Netflix. Отряд спецназа оказывается один на один с неизвестной сверхъестественной армией.
В ролях: Джеймс Бэйдж Дэйл, Эмили Мортимер, Брюс Гринвуд.
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