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Спасти Ленинград | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
TV-ролик New :: 23.01.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Спасти Ленинград": 27 января 2019 года
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О фильме "Спасти Ленинград":
Военная мелодрама на фоне сентября 1941 года про двоих на эвакуационной барже.
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