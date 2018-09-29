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Спасти Ленинград | Трейлеры

Трейлеры » Война Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 29.09.18 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Спасти Ленинград": 31 января 2019 года
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О фильме "Спасти Ленинград":

Военная мелодрама на фоне сентября 1941 года про двоих на эвакуационной барже.

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Спасти Ленинград:

Спасти Ленинград
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 9
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Непрощённый: Сорян

Сарик растёт. Но продолжает делать поверхностное, ученическое кино, которое можно разбирать дальше, ретроспективно оглядывая его карьеру и сравнивая с голливудским кино, но это сомнительное занятие, если вы не кинокритик

Человек, который убил Дон Кихота: Реальность, Санчо
Дорога к этому фильму была длинной и шаткой, но более подходящий финал представить себе было нельзя

Проклятие монахини: Миссия в Румынии
Даже как аттракцион фильм не в состоянии полностью забыться. Сюжет, структура и сам хоррор переплетаются в грубую массу

Простая просьба: Привет, мамы
Разрешение всего конфликта окончательно делает из фильма легковесную комедию: какая там родительская любовь, какая дружба, о чём вы

Мэнди: Эпохальное
Перед нами доказательство, что великолепие «Чёрной радуги» не было случайностью, но не более того
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