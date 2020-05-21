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Космические силы | Трейлеры
о сериале: кадры: 10 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 21.05.20
Название сериала: Космические силы
Оригинальное название: Space Force
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О сериале "Космические силы":
Стив Карелл и Джон Малкович в сериале Нетфликс о том, как четырёхзвёздного генерала Нерда назначили руководить формированием американских космических сил.
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