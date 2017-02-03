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Космос между нами
о фильме: рецензия | кадры: 15 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Юный майор Том
После «Игры Эндера» Аса Баттерфилд стал таким Мэттом Дэймоном для подростковой аудитории, кого снимать в околофантастической мелодраме «Космос между нами» про пацана с Марса? Конечно, его! Осталось подобрать ему мужественную барышню в пару да разбавить всё нравоучениями Гэри Олдмана в роли престарелого Илона Маска и Карлы Гуджино в роли Карлы Гуджино (если бы была Джессика Честейн — это был бы номер), вот и получится кино, в меру заполненное модной попыткой честно поставить на экране «фантастику ближнего предела», красными видами Марса, а также многочисленными стартами-посадками всякой космической машинерии.
Но, повторюсь, жанрово это всё-таки мелодрама, причём не столько романтическая, сколько просто такая небольшая локальная драма под позитивную музычку. Поэтому важно не в какой степени тут продуманы космические перелёты, а важно — продуманы ли персонажи. И удивительным образом авторам удалось не превратить, как обычно, главного героя в нытика и фрика (хотя «марсианская походка» тому зело способствовала), он не истерит, не плачется, а действует, даром что попадая за Землю не в стиле «Отроков во вселенной», а по указке НАСА. Уже тот факт, что перед нами нормальный и даже умный юный представитель хомо сапиенсов — успех сам по себе, что бы там не блажили заокеанские критики.
Девочка да, и традиционно взрословата (ну Милли Бобби Браун на всех не напасёшься), и так же традиционно дубовата, но хоть байк водит неплохо и в целом произносит неглупые вещи, а значит, общей канве нисколько не мешает. И даже единственная попытка «ой, всё» в её исполнении переносится без фейспалмов, тем более что романтическая ночёвка получилась в целом нестыдной, хотя эротики между этими двоими, разумеется, нет никакой, это именно что редкий нынче случай честной дружбы мальчика и девочки, который даже в «Очень странных делах» получился не до конца.
Зато до конца получилась эдакая подростковая версия «Уолтера Митти», ищущего папу, со всем этим видовым роуд-муви, похожими сюжетными изломами и, самое главное, почти совпадающим финалом, милым даже в этой своей неловкой притянутости за уши. Как вообще можно с серьёзной миной ругать фильм, в котором подростки не бесят, диалоги не корёжат, а мораль не вызывает оскомину, а вовсе даже наоборот? Вы сколько таких фильмов в год видите? Один? Пол? Ну так и не выпендривайтесь, дайте людям получить свою порцию удовольствия.
Название фильма: Космос между нами
Оригинальное название: Space Between Us
Прокат в России фильма "Космос между нами": 2 февраля 2017 года
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О фильме "Космос между нами":
История любви первого мальчика, рождённого на Марсе, и девочки с Земли.
В ролях: Бритт Робертсон, Аса Баттерфилд, Гэри Олдман, Карла Гуджино.
Режиссёр: Питер Челсом.
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Космос между нами: Юный майор Том
Трансформация: Потрачено
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