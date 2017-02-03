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Космос между нами

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Юный майор Том

Роман КОРНЕЕВ, 3 февраля 2017
Рецензия

Космос между нами

После «Игры Эндера» Аса Баттерфилд стал таким Мэттом Дэймоном для подростковой аудитории, кого снимать в околофантастической мелодраме «Космос между нами» про пацана с Марса? Конечно, его! Осталось подобрать ему мужественную барышню в пару да разбавить всё нравоучениями Гэри Олдмана в роли престарелого Илона Маска и Карлы Гуджино в роли Карлы Гуджино (если бы была Джессика Честейн — это был бы номер), вот и получится кино, в меру заполненное модной попыткой честно поставить на экране «фантастику ближнего предела», красными видами Марса, а также многочисленными стартами-посадками всякой космической машинерии.

Но, повторюсь, жанрово это всё-таки мелодрама, причём не столько романтическая, сколько просто такая небольшая локальная драма под позитивную музычку. Поэтому важно не в какой степени тут продуманы космические перелёты, а важно — продуманы ли персонажи. И удивительным образом авторам удалось не превратить, как обычно, главного героя в нытика и фрика (хотя «марсианская походка» тому зело способствовала), он не истерит, не плачется, а действует, даром что попадая за Землю не в стиле «Отроков во вселенной», а по указке НАСА. Уже тот факт, что перед нами нормальный и даже умный юный представитель хомо сапиенсов — успех сам по себе, что бы там не блажили заокеанские критики.

Космос между нами

Девочка да, и традиционно взрословата (ну Милли Бобби Браун на всех не напасёшься), и так же традиционно дубовата, но хоть байк водит неплохо и в целом произносит неглупые вещи, а значит, общей канве нисколько не мешает. И даже единственная попытка «ой, всё» в её исполнении переносится без фейспалмов, тем более что романтическая ночёвка получилась в целом нестыдной, хотя эротики между этими двоими, разумеется, нет никакой, это именно что редкий нынче случай честной дружбы мальчика и девочки, который даже в «Очень странных делах» получился не до конца.

Зато до конца получилась эдакая подростковая версия «Уолтера Митти», ищущего папу, со всем этим видовым роуд-муви, похожими сюжетными изломами и, самое главное, почти совпадающим финалом, милым даже в этой своей неловкой притянутости за уши. Как вообще можно с серьёзной миной ругать фильм, в котором подростки не бесят, диалоги не корёжат, а мораль не вызывает оскомину, а вовсе даже наоборот? Вы сколько таких фильмов в год видите? Один? Пол? Ну так и не выпендривайтесь, дайте людям получить свою порцию удовольствия.



 
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Название фильма: Космос между нами
Оригинальное название: Space Between Us
Прокат в России фильма "Космос между нами": 2 февраля 2017 года
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» Голливуд » Мелодрамы
        ... » Фантастика
» Голливуд » Подростковое кино » Унисекс
О фильме "Космос между нами":

История любви первого мальчика, рождённого на Марсе, и девочки с Земли.

В ролях: Бритт Робертсон, Аса Баттерфилд, Гэри Олдман, Карла Гуджино.

Режиссёр: Питер Челсом.

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Космос между нами:

Космос между нами
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 15 (+11)
трейлеры: 7

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Космос между нами: Юный майор Том
Подростковая версия «Уолтера Митти» с похожими сюжетными изломами и финалом, милым, хотя и притянутым за уши

Трансформация: Потрачено
Привязанная к столу Нуми Рапас активно дёргается, потеет и задаёт неправильные вопросы, пока больные ублюдки пытают её пауками

Голос монстра: Излечение
Умная драма для детей, которую увидят, в первую очередь, взрослые

Притяжение: Насилие
В роликах утаили самое важное — на самом деле это мелодрама для девочек с типа-сатирой
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