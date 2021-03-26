|
Солнечные противоположности | Трейлеры
Трейлер R, сезон 2 New :: 26.03.21
Название сериала: Солнечные противоположности
Оригинальное название: Solar Opposites
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Комедии » Для взрослых
» Сериалы » Комедийные
О сериале "Солнечные противоположности":
Создатель «Рика и Морти» Джастин Ройланд представляет смесь последнего и «Симпсонов». В американской глубинке застряли инопланетяне.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Солнечные противоположности:
Лига Справедливости Зака Снайдера: Чудо случилось + подкаст
Никто: Наши за границей
Поступь хаоса: Говорите громче
Звёздный рубеж: Коcмическое уныние
ВандаВижн: Бесконечное мыло + Подкаст
» TV-ролик
» Отрывок
25 марта, четверг
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
24 марта, среда
23 марта, вторник
|
|
|
|
|
«Лига Справедливости Зака Снайдера», рецензия + подкаст «Поступь хаоса», отзыв «Райя и последний дракон», отзыв «Никто», отзыв «Часовой», отзыв «Мавританец», отзыв «Аферистка», отзыв «Супернова», отзыв «Раскопки», отзыв «По наклонной», отзыв «Звёздный рубеж», отзыв «Трафик», отзыв «День курка», отзыв «ВандаВижн», отзыв + подкаст