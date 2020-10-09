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Сквозь снег | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 16 | трейлеры: 5 | постеры: 4 | в ролях
Тизер-трейлер, сезон 2 New :: 09.10.20
Название сериала: Сквозь снег
Оригинальное название: Snowpiercer
Планы выпуска: 2020 год
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... » Фантастические
О сериале "Сквозь снег":
Дженнифер Коннелли в фантастическом сериале по мотивам одноимённого французско-корейского остросоциального комикса. По сюжету по обледенелой Земле курсирует поезд с выжившими, и от вагона к вагону там отличаются условия существования, от головы к хвосту поезда возрастает классовое угнетение.
Продюсер: Чхан-вук Парк («Олдбой»). Режиссёр и автор сценания: Скотт Дерриксон.
Во втором сезоне к сериалу присоединяется Шон Бин в роли мистера Уилфорда.
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Сквозь снег:
Гнездо: Нищета и собаки
Кто не спрятался: Нервное
Ещё по одной: Побег откладывается
Капоне. Лицо со шрамом: Забыл принять таблетки
Стрельцов: Пас пяткой
8 октября, четверг
7 октября, среда
6 октября, вторник
5 октября, понедельник
Поскольку североамериканский прокат окончательно лишился заметных новинок до декабря, его валовые сборы продолжают следовать траектории падений единственного тяжеловеса...
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