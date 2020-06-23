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Сквозь снег | Трейлеры
О съёмках New :: 23.06.20
Название сериала: Сквозь снег
Оригинальное название: Snowpiercer
Планы выпуска: 2020 год
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... » Фантастические
О сериале "Сквозь снег":
Дженнифер Коннелли в фантастическом сериале по мотивам одноимённого французско-корейского остросоциального комикса. По сюжету по обледенелой Земле курсирует поезд с выжившими, и от вагона к вагону там отличаются условия существования, от головы к хвосту поезда возрастает классовое угнетение.
Продюсер: Чхан-вук Парк («Олдбой»). Режиссёр и автор сценания: Скотт Дерриксон.
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