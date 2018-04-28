Рецензия: Что говорить когда нечего говорить

Ирина Козел , 28 апреля 2018

Сериал «Смешарики» всегда отличался особенной философской атмосферностью и чётко обрисованными характерами героев. Это был базис, на котором строилось всё остальное, и в зависимости от того, вокруг какого героя разворачивалась очередная история, повествование принимало философский характер или мелодраматический, или чисто развлекательный. Бараш отвечал за поэзию и меланхолию, Нюша за романтику и оптимизм, Совунья — за житейскую мудрость, Лосяш за научный подход, Крош за то, чтобы ни минуты покоя, Ёжик был рассудительным противовесом Кроша, а из немецкого инженера Пина вырос даже целый научно-технический франчайз.

Один из режиссёров сериала Денис Чернов, снявший все три полнометражки, после премьеры «Смешариков. Начала» в 2011 году говорил в интервью, что дети всеядны и им прокатят любые движущиеся картинки, просто потому, что там что-то прыгает, чпокает, мелькает, а вот заинтересовать взрослых, которые пойдут с детьми на сеанс — куда более непростая задача. И когда делался сериал, «мы всегда старались не разговаривать на языке ребёнка, а дотягивать его до себя». Всё это было очень похоже на правду. К сожалению, к 2018 году что-то изменилось, и «Смешарики. Дежавю» оказались тем самым чем-то, что прыгает и мелькает, но не рождает никакого сопереживания, то есть банальным и в общем-то бездушным аттракционом.

Картина не новая, всё это давно происходит со всем нашим кино, не только с мультипликацией, разница лишь в том, что в отличие, например, от тех же «Фиксиков», где и сам сериал не предоставлял никакой особенной эмоциональной базы и поэтому в полнометражке чистый аттракцион был более объясним, в случае «Смешариков» с их богатством характеров и взаимоотношений, казалось бы, довольно легко было построить и в кино какую-нибудь человеческую историю.