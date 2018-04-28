|
Смешарики. Дежавю
Рецензия: Что говорить когда нечего говорить
Сериал «Смешарики» всегда отличался особенной философской атмосферностью и чётко обрисованными характерами героев. Это был базис, на котором строилось всё остальное, и в зависимости от того, вокруг какого героя разворачивалась очередная история, повествование принимало философский характер или мелодраматический, или чисто развлекательный. Бараш отвечал за поэзию и меланхолию, Нюша за романтику и оптимизм, Совунья — за житейскую мудрость, Лосяш за научный подход, Крош за то, чтобы ни минуты покоя, Ёжик был рассудительным противовесом Кроша, а из немецкого инженера Пина вырос даже целый научно-технический франчайз.
Один из режиссёров сериала Денис Чернов, снявший все три полнометражки, после премьеры «Смешариков. Начала» в 2011 году говорил в интервью, что дети всеядны и им прокатят любые движущиеся картинки, просто потому, что там что-то прыгает, чпокает, мелькает, а вот заинтересовать взрослых, которые пойдут с детьми на сеанс — куда более непростая задача. И когда делался сериал, «мы всегда старались не разговаривать на языке ребёнка, а дотягивать его до себя». Всё это было очень похоже на правду. К сожалению, к 2018 году что-то изменилось, и «Смешарики. Дежавю» оказались тем самым чем-то, что прыгает и мелькает, но не рождает никакого сопереживания, то есть банальным и в общем-то бездушным аттракционом.
Картина не новая, всё это давно происходит со всем нашим кино, не только с мультипликацией, разница лишь в том, что в отличие, например, от тех же «Фиксиков», где и сам сериал не предоставлял никакой особенной эмоциональной базы и поэтому в полнометражке чистый аттракцион был более объясним, в случае «Смешариков» с их богатством характеров и взаимоотношений, казалось бы, довольно легко было построить и в кино какую-нибудь человеческую историю.
Ссылки по теме:
Рецензия » Смешары на Луне Роман КОРНЕЕВ
Прокат в России фильма "Смешарики. Дежавю": 26 апреля 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
О фильме "Смешарики. Дежавю":
Новые приключения смешариков: день рождения Копатыча стараниями агентства «Дежавю» превращается в путешествие в разнообразное прошлое.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Смешарики. Дежавю:
Галерея: Московский международный кинофестиваль 2018
Галерея: CinemaCon 2018
Галерея: Мстители: Война бесконечности
Мир дикого запада: 2 сезон: Первый эпизод комом
Тренер: Дорвался
29-й «Кинотавр», который откроется в Сочи 2 июня, объявил участников конкурсных программ и состав жюри...
Жанр: ночной трезор
Прокат в России: 25 мая 2018 года
Танки : О, майн гот....сожгите мои глаза, которые видели это кино... | Антон Белов
Очень сложно писать отзыв на этот фильм не имея высшего медицинского образования по специальности "психиатрия". Почему именно "психиатрия"... далее
27 апреля, пятница
Танки : Самые новые приключения неуловимых | Jubal Harshaw
Удивительно как можно совместить агитпроп, кино про шпионов в духе пятидесятых, роуд-муви в стиле "Безумный Макс"... далее
26 апреля, четверг
ММКФ-2018, фоторепортаж Гран-при 40-го Московского международного кинофестиваля получил фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица»...
Эми Адамс сыграет главную роль в психологическом триллере Джо Райта «Женщина в окне», экранизации одноимённого бестселлера А. Дж. Финна...
Сэм Рокуэлл присоединился к актёрскому составу фильма Тайки Вайтити «Кролик Джоджо»...
Netflix заказал студии DreamWorks производство анимационного сериала «Форсаж», действие которого разворачивается во вселенной популярной франшизы...
В рамках профессионального конвента CinemaCon, проходящего сейчас в Лас-Вегасе, глава студии Paramount Джеймс Янопулос объявил...
Кинокомпания Aardman Animations начала работу над продолжением кукольного анимационного хита 2000 года «Побег из курятника»...
|
|
|
|
|
Закрытие ММКФ-2018, фото с красной дорожки «Тренер», рецензия «Мир дикого запада», начало 2 сезона, отзыв «Опасный бизенс», рецензия «Рэмпейдж», рецензия «Титан», отзыв «Первому игроку приготовиться», отзыв «Ходячие мертвецы», 8 сезон, отзыв «Война бесконечности», кадры CinemaCon-2018, фото «Тихое место», отзыв