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Небоскрёб | Трейлеры
Дублированный TV-ролик 2 New :: 03.07.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Небоскрёб
Оригинальное название: Skyscraper
Прокат в России фильма "Небоскрёб": 12 июля 2018 года
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... » Экшн
О фильме "Небоскрёб":
Экшн-триллер с Дуэйном Джонсоном, где он спасает свою семью из захваченного террористами горящего небоскрёба.
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