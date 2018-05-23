  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Каннский кинофестиваль 2018: фоторепортаж

Небоскрёб | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 23.05.18 ссылка на ролик

Размещение: YouTube

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Небоскрёб" (6, из них 3 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Небоскрёб
Оригинальное название: Skyscraper
Прокат в России фильма "Небоскрёб": 12 июля 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Триллеры
        ... » Экшн
О фильме "Небоскрёб":

Экшн-триллер с Дуэйном Джонсоном, где он спасает свою семью из захваченного террористами горящего небоскрёба.

На главную | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
Миссия невыполнима 6: ПоследствияМауглиЧерновикСуперсемейка 2Мир Юрского периода 2Хан Соло: Звездные войны. ИсторииДэдпул 2Мстители: Война бесконечности
Недавние громкие новинки:
Хан Соло: Звездные войны. ИсторииДэдпул 2Очень странные делаМстители: Война бесконечностиТренерМир дикого западаРэмпейджЛара Крофт

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Экшн":
Небоскрёб Русский трейлер
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2
Миссия невыполнима 6: Последствия Русский трейлер 3
» Русский трейлер 2
Чёрные воды Трейлер
Кровоточащая сталь Трейлер
План побега 2 Русский трейлер
» Трейлер
Миссия невыполнима 6: Последствия Трейлер 2
22-я миля Тизер
Такси 5 Русский трейлер 2
Великий уравнитель 2 Трейлер 2
» Международный трейлер
» Трейлер
 
Новые трейлеры:
Небоскрёб Русский трейлер
» Русский трейлер 2
Отель "Артемида" Трейлер R
Небоскрёб Трейлер 2
Дальше по коридору Трейлер
Мотылёк Трейлер
Девица Трейлер
Миссия невыполнима 6: Последствия Русский трейлер 3
» Русский трейлер 2
Маугли Русский трейлер
Во власти стихии Отрывок
Репродукция Русский трейлер
Город лжи Трейлер
Маугли Трейлер
» О съёмках
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 май июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Небоскрёб:

Небоскрёб
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 19
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Хан Соло: Звездные войны. Истории: «Сокол Тысячелетия» на штрафстоянке

Отвечает ли этот фильм на вопрос откуда есть пошёл Хан Соло? Пожалуй, что нет. Отвечает ли он положительно на вопрос, можно ли и дальше снимать такие фильмы? Пожалуй, что да

451 градус по Фаренгейту: Пепелище
Фильм с нуля изобретает сюжетный элемент, закрепляющий его на территории тривиального антиутопического боевика

Эш против Зловещих мертвецов: 3 сезон: Ещё раз с особым цинизмом
Несмотря на все проблемы, ловким образом Эш прощается и не прощается одновременно, завершая своё кинематографическое путешествие на самой высокой и достойной ноте из возможных

Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2018
С 8 по 19 мая на Лазурном берегу Франции проходил 71-й Каннский кинофестиваль

Дэдпул 2: Если хочешь жить, иди со мной
Берём слёзовыжимательную романтическую историю с килотоннами милоты, помещаем её в мир наёмных убийц и «людей-икс»
Ещё рецензии

Обновления
Райан Рейнольдс снимется в боевике Майкла Бэя для Netflix
Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс сыграет главную роль в картине "6 Underground", которую снимает Майкл Бэй для стрим-сервиса Netflix...
Трейлеры, кадры, постеры:

Небоскрёб, Skyscraper
постеров: 2, кадров: +18
» Русский трейлер
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2

Отель "Артемида", Hotel Artemis
» Трейлер R

Лето
постеров: 1
» Трейлер

Дальше по коридору, Down A Dark Hall new
постеров: 1
» Трейлер

Мотылёк, Papillon new
постеров: 1, кадров: 2
» Трейлер

Миссия невыполнима 6: Последствия
Миссия невыполнима 6: Последствия, Mission Impossible 6: Fallout
Прокат в России: 26 июля 2018 года
постеров: +1, кадров: +4
» Русский трейлер 3
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2

Девица, Damsel new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

22 мая, вторник
Барак и Мишель Обама будут снимать фильмы и сериалы для Netflix
Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель будут снимать фильмы и сериалы в сотрудничестве со стриминговым сервисом Netflix...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Хан Соло: Звёздный войны», рецензия . «Дэдпул 2», рецензия . Каннский кинофестиваль, фото закрытия . «Война бесконечности», рецензия . «Эш против зловещих мертвецов», отзыв . «451 по Фарегнейту», рецензия . «Собибор», рецензия . «Атланта», рецензия . «Красный воробей», рецензия . «Анон», отзыв . «Конченая», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Хан Соло: Звездные войны. Истории", "Черновик", "Дэдпул 2", "Мстители: Война бесконечности", "Конченая", "Садко", "Секса не будет", "За бортом"
Новинки кино 2018: "Красный воробей", "Лето", "Мир Юрского периода 2", "Суперсемейка 2", "8 подруг Оушена", "Убийца 2. Против всех", "Человек-Муравей и Оса", "Монстры на каникулах 3", "Небоскрёб"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   