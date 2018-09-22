Рецензия: Привет, мамы

Никита КОМАРОВ , 22 сентября 2018

Остроумная и со вкусом одетая, «Простая просьба» — бокал мартини под Франсуазу Арди, первый из потомков «Исчезнувшей», догадавшийся идти лёгкой походкой и не воспринимать себя слишком серьёзно. Пол Фейг после четырёх больших комедий в целом и всех связанных с «Охотниками за привидениями» мигреней в частности, очевидно, нуждался в перемене климата, и нашёл способ остаться собой в новых условиях. Закладывая фундамент для своего детектива, «Простая просьба» начинается как ещё одна комедия о дружбе непохожих женщин, но в этом смысле она строже и дисциплинированнее предыдущих фильмов режиссёра; юмор здесь не в импровизации и смешении всего подряд, но в умело вставленных репликах, ещё более умело расположенном в кадре реквизите, моментах поведения, соответствующих характерам.

Кендрик очень смешно воплощает, затем органично ломает стереотип мамочки-влогерши; Лайвли, зная, что она скоро надолго исчезнет из фильма, создаёт персонажа-загадку через сочетание вульгарности и высокомерия. Лучшего материала у обеих не было уже давно, — у Лайвли, возможно, никогда. Какое-то время после искомого исчезновения фильму удаётся оставаться предельно серьёзным детективом и в то же время находить комедию в том, как внутри него ведут себя далеко не непорочные главные герои, в чём и заключается его главное достижение.

Но ближе к финальной трети швы начинают расходиться; детали детектива оказываются не первой свежести, и фильм, словно прикрываясь, становится всё более пенистым и ёрническим одновременно с тем, как в нём растёт число настоящих трупов. Все подставляют всех и уже сами с трудом верят в то, какой мыльной оперой стала их жизнь; при всей энергии, ощущение — как от истории, которая перестала доверять сама себе. Разрешение всего конфликта окончательно делает из «Просьбы» комедию, уже не претендующую на вес: какая там родительская любовь, какая дружба, о чём вы. Впрочем, как и в случае с главной героиней, на которую смотришь сначала сверху вниз, а затем вдруг с уважением, по выходе из зала приходится признать, что было довольно весело. «Критики нашли сюжет его романа немного натянутым». Милый ход, что сказать.