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Серебряные коньки | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-фантазия Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 29.09.20


Все ролики фильма "Серебряные коньки" (2, из них 2 новых)

 
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Прокат в России фильма "Серебряные коньки": 10 декабря 2020 года
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О фильме "Серебряные коньки":

Околофэнтэзийная мелодрама с катанием на коньках.

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Серебряные коньки:

Серебряные коньки
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 17
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Энола Холмс: Её борьба
Шерлок и Майкрофт здесь очень второстепенные персонажи, похожие на менее карикатурных Дживса и Вустера. Но Милли Бобби Браун справляется сама

Стрельцов: Пас пяткой
Биография Стрельцова безо всякой самодеятельности драматична и богата резкими поворотами, сконцентрируйся на чём-то одном! Но нет.

Няня. Королева проклятых: Уже по барабану
В первой части сексуальная няня и её друзья-дегенераты из сатанинского культа гонялись за ребёнком, а во второй части ребёнок вырос, но они продолжают за ним гоняться

Вдали: На Марсе тоже плачут
Главная героиня собирает все свойства прочих экранных женщин-астронавток, кроме профессионализма, умения командовать, пилотировать и чинить корабль

Честный кандидат: Новая политика
Обмишулившие больших дядек в конце танцуют, и это очень важная мораль, новая политика внезапно внесистемна и неподконтрольна
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