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Тихая ночь
о фильме: рецензия | кадры: 8 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Правительство за нас всё решило
Британская чёрная комедия «Тихая ночь» во всём была бы растянутым до полного метра предфинальным эпизодом насквозь голливудского «Не смотрите вверх» (включая собственно и финальный эпизод, но это уже будет спойлер), если бы не два «но». Несмотря на обилие голливудских актёров, это чисто британское кино, имеющее больше общего с сериалом «Дрянь», чем с Гретой Тунберг, которую тут даже упоминают, но в сатирическом ключе, и между прочими разговорами о спасении планеты.
А в британской чёрной комедии даже если несколько семей собрались вместе, чтобы умереть, то вся соль будет не в том, что люди как бы произносят вслух всякие банальности, а сами как бы думают о смерти, но напротив, близкая смерть — это просто такой хороший повод ещё разок произнести все эти глупости — кто с кем спал, кто кого любит и да, кто будет, а кто предпочтёт не пить пресловутую таблетку.
И пусть в какой-то момент разговорная комедия в замкнутом пространстве невольно превратится в очередные «О чём говорят мужчины», но довлеющая надо всем действием старуха с косой в виде ядовитого тумана подступает, и юмор со временем обязательно превратится в истерику, а тень Иануччи и Вайтити будет витать над дебютанткой Камиллой Гриффин, которая управляет всем действием весьма издали и не без оглядки на мэтров.
Так кролик Джоджо останется собой несмотря на мат-перемат (смотрите в оригинале, выражанцы тут составляют половину сюжета), а Найтли и Гуд тут не выходят из привычных образов, но в этом главная фишка всех британских рождественских комедий — там до боли знакомые зрителю люди повторяют милые банальности, пока вокруг творится полная дичь.
И если было правильно замечено, что голливудские мастера в «Не смотрите вверх» осознанно не стали звать на ужин семьи с детьми, тут этот приём сработает и на разрыв аорты, и на более глубокую мораль. Новое поколение действительно лучше нас умеет сомневаться, искать и находить ответы. А значит, не стоит за них решать, и даже Грета имеет больше прав на будущее, чем все правильные речи уходящих поколений. А ещё, всё-таки, лучше, конечно, помучиться.
Название фильма: Тихая ночь
Оригинальное название: Silent Night
Прокат в России фильма "Тихая ночь": 20 января 2022 года
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О фильме "Тихая ночь":
Кира Найтли и Мэттью Гуд в британской чёрной рождественской комедии о нескольких семьях, которые объединяются на последней вечеринке перед концом света.
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