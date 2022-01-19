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Тихая ночь

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Правительство за нас всё решило

Роман КОРНЕЕВ, 19 января 2022
Рецензия

Британская чёрная комедия «Тихая ночь» во всём была бы растянутым до полного метра предфинальным эпизодом насквозь голливудского «Не смотрите вверх» (включая собственно и финальный эпизод, но это уже будет спойлер), если бы не два «но». Несмотря на обилие голливудских актёров, это чисто британское кино, имеющее больше общего с сериалом «Дрянь», чем с Гретой Тунберг, которую тут даже упоминают, но в сатирическом ключе, и между прочими разговорами о спасении планеты.

А в британской чёрной комедии даже если несколько семей собрались вместе, чтобы умереть, то вся соль будет не в том, что люди как бы произносят вслух всякие банальности, а сами как бы думают о смерти, но напротив, близкая смерть — это просто такой хороший повод ещё разок произнести все эти глупости — кто с кем спал, кто кого любит и да, кто будет, а кто предпочтёт не пить пресловутую таблетку.

Тихая ночь

И пусть в какой-то момент разговорная комедия в замкнутом пространстве невольно превратится в очередные «О чём говорят мужчины», но довлеющая надо всем действием старуха с косой в виде ядовитого тумана подступает, и юмор со временем обязательно превратится в истерику, а тень Иануччи и Вайтити будет витать над дебютанткой Камиллой Гриффин, которая управляет всем действием весьма издали и не без оглядки на мэтров.

Так кролик Джоджо останется собой несмотря на мат-перемат (смотрите в оригинале, выражанцы тут составляют половину сюжета), а Найтли и Гуд тут не выходят из привычных образов, но в этом главная фишка всех британских рождественских комедий — там до боли знакомые зрителю люди повторяют милые банальности, пока вокруг творится полная дичь.

И если было правильно замечено, что голливудские мастера в «Не смотрите вверх» осознанно не стали звать на ужин семьи с детьми, тут этот приём сработает и на разрыв аорты, и на более глубокую мораль. Новое поколение действительно лучше нас умеет сомневаться, искать и находить ответы. А значит, не стоит за них решать, и даже Грета имеет больше прав на будущее, чем все правильные речи уходящих поколений. А ещё, всё-таки, лучше, конечно, помучиться.

Тихая ночь


 
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Название фильма: Тихая ночь
Оригинальное название: Silent Night
Прокат в России фильма "Тихая ночь": 20 января 2022 года
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» Голливуд » Комедии » Рождественские комедии
        ... » Чёрные комедии
О фильме "Тихая ночь":

Кира Найтли и Мэттью Гуд в британской чёрной рождественской комедии о нескольких семьях, которые объединяются на последней вечеринке перед концом света.

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Тихая ночь:

Тихая ночь
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 8
трейлеры: 2

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Новое поколение действительно лучше нас умеет сомневаться, искать и находить ответы. А ещё, всё-таки, лучше, конечно, помучиться

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