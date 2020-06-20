Рецензия: Прислужницы

Роман КОРНЕЕВ , 20 июня 2020

Режиссёр Жозефин Декер после «Мадлен Мадлен» зарекомендовала себя в качестве мастера кино, стремящегося не столько что-то рассказать, сколько погрузить зрителя в некий сложносочинённый внутренний мир героини. Одновременно Элизабет Мосс после успеха в «Рассказе служанки» продолжает собирать всё более впечатляющую коллекцию серьёзных женских образов, из которых «Её запах» — самый сложный, противоречивый и всем хорош, кроме того, что абсолютно выдуман. То есть этому творческому тандему не хватало для полноты мощи только реалистичности, документальной базы, чтобы сделать свои высказывания более вескими, выведя их за пределы чистого фэнтэзи.

И околобиографический сюжет об авторе романов ужасов Ширли Джексон успешно объединяет все пожелания режиссёра и актрисы. Иммерсивность сюжета, погружённого в полупрозрачное существование юной героини, общая жанровость — ужастик тут не в кадре, но за кадром, однако постоянное проглядывание интонаций разнообразной классики от «Сонной лощины» через «Лолиту» по «Исчезнувшую» не отпускает фильм ни на секунду. Ну и наконец, разумеется, общий феминистический посыл — все женские персонажи без исключения тут показаны изломанными жертвами не мужчин, нет, мужские персонажи тут сплошь жалки и нелепы со своим дешёвым апломбом и вымученными конфликтами, но обстоятельств, в которых гендерные стереотипы сами по себе поставляют постоянные поводы для всё больших жертв и всё больших страданий.

При этом если это и феминистическое кино, то очень, скажем так, дискуссионное, не на уровне финала «Утреннего шоу». Если это триллер, то триллер уровня Эдриана Лайна, не сползающего в банальные скримеры, как в «Человеке-невидимке». Если байопик, то не прямой, а косвенный, в котором писательская драма про поиск сюжета — и поиск героини — и поиски в ней себя — это всё только повод для авторской рефлексии и общефилософских рассуждений о браке как инструменте принуждения и творчестве как методе автопсихоанализа. При этом и Штульбарг играет не просто мебель, и младшая героиня очень ловко погружается в недописанный роман своей беготнёй по кампусу, и героиня Мосс под конец приобретает совершенно хтонические масштабы, из безвольной (и довольно надуманной) жертвы превращаясь в мрачную, тяжкую фигуру демиурга, который под конец сознаётся в том, что всё в её руках. То есть кино, которое начиналось как поверхностная фем-драма с элементами триллера, к концу приходит в своих исканиях к весьма мрачным глубинам, что для данного жанра само по себе не банально.