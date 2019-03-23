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Шазам! | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 23.03.19 ссылка на ролик
Название фильма: Шазам!
Оригинальное название: Shazam!
Прокат в России фильма "Шазам!": 4 апреля 2019 года
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О фильме "Шазам!":
Комедийный инокомикс DC про мальчика, который умеет становиться взрослым супергероем с помощью волшебного слова. В оригинальных комиксах Шазама изначально звали Капитан Марвел.
В ролях: Закари Леви, Марк Стронг.
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