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Шазам! | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Дублированный TV-ролик New :: 14.03.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Шазам!
Оригинальное название: Shazam!
Прокат в России фильма "Шазам!": 4 апреля 2019 года
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» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Шазам!":
Комедийный инокомикс DC про мальчика, который умеет становиться взрослым супергероем с помощью волшебного слова. В оригинальных комиксах Шазама изначально звали Капитан Марвел.
В ролях: Закари Леви, Марк Стронг.
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