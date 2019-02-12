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Шазам! | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 12.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Шазам!
Оригинальное название: Shazam!
Прокат в России фильма "Шазам!": 4 апреля 2019 года
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» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Шазам!":
Комедийный инокомикс про мальчика, который умеет становиться взрослым супергероем с помощью волшебного слова.
В ролях: Закари Леви, Марк Стронг.
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