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Барашек Шон: Фермагеддон | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 28.11.19


Все ролики фильма "Барашек Шон: Фермагеддон" (4)

 
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Название фильма: Барашек Шон: Фермагеддон
Оригинальное название: Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
Прокат в России фильма "Барашек Шон: Фермагеддон": 23 января 2020 года
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» Анимация » Пластилиновая
О фильме "Барашек Шон: Фермагеддон":

Вторая полнометражка про приключения барашка Шона. На этот раз студия «Аардман» расскажет о визите на ферму инопланетянки по имени Лу-Ла. Сценарист: Ник Парк.

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Барашек Шон: Фермагеддон:

Барашек Шон: Фермагеддон
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 3
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Достать ножи: Он написал убийство

Режиссёр-сценарист не просто решил отдать своеобразный долг памяти бабушки Агаты, но и сам действительно припрятал несколько занятных тузов в рукаве, написав не оммажный и не пародийный, а именно настоящий классический детектив

Аванпост: Битва за Киров
Визуальных находок для такого бюджета даже много, правда, все они про разное, и в одну картину укладываться даже не пытаются

Клаус: Малые дела
Скромное кино о скромных людях, где в этой своей скромности видят счастье, и которое искренне верит и учит, что доброта и упорство исправят любую многовековую ненависть

Ford против Ferrari: Ты профессионал или нет
В отличие от своих персонажей, байопик не позволяет себе дерзости, необходимой, чтобы стать в чём-либо выдающимся

Конец ***го мира: 2 сезон: А теперь живи с этим
Это всё ещё кино про побег, но более абстрактный, потому бегут здесь от чего угодно, но вокруг дома
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