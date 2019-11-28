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Барашек Шон: Фермагеддон | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 4 | постеры: 3 | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 28.11.19
Название фильма: Барашек Шон: Фермагеддон
Оригинальное название: Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
Прокат в России фильма "Барашек Шон: Фермагеддон": 23 января 2020 года
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О фильме "Барашек Шон: Фермагеддон":
Вторая полнометражка про приключения барашка Шона. На этот раз студия «Аардман» расскажет о визите на ферму инопланетянки по имени Лу-Ла. Сценарист: Ник Парк.
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