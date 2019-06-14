Название фильма: Шафт

Оригинальное название: Shaft

О фильме "Шафт":

Сэмьюэл Л. Джексон снова в роли суперагента Шафта, специалиста по кибербезопасности, который вместе со своей суперагентской семейкой разбирается в подозрительной смерти друга.