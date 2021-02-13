С субтитрами

Название фильма: Воздушный бой

Оригинальное название: Shadow in the Cloud

О фильме "Воздушный бой":

Хлоя Моретц в герметическом триллере о женщине-пилоте времён Второй мировой, на которую при перевозке таинственного груза на борту B-17 в полёте нападает гремлин.