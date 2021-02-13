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Воздушный бой | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Обращенеи к русским зрителям New :: 13.02.21

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Название фильма: Воздушный бой
Оригинальное название: Shadow in the Cloud
Прокат в России фильма "Воздушный бой": 25 февраля 2021 года
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» Голливуд » Военные
        ... » Ужасы и мистика
О фильме "Воздушный бой":

Хлоя Моретц в герметическом триллере о женщине-пилоте времён Второй мировой, на которую при перевозке таинственного груза на борту B-17 в полёте нападает гремлин.

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Воздушный бой:

Воздушный бой
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 8
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Дикая парочка: Деревенская мелодрама
Поскольку ирландец не может не рассказывать истории, то он обязательно вернётся, даже если его об этом не просили

Опасный соблазн: Секс — это опасно
Никто не может быть обвинён в преступлении иначе как по приговору суда. Но он же двух-то человек точно завалил, не? Хотя, они оба были белые

Дорогие товарищи!: Конец оттепели
Ракурс повествования — со стороны партийной номенклатуры, такой себе холодно-отстранённой, занятой высокими помыслами и драками бульдогов под ковром

Экспансия: 5 сезон: Я твой мать
С тем же успехом можно было пятый сезон вообще не снимать, просто переместив ту самую финальную сцену в конец четвёртого сезона, ничего бы не изменилось

Заступник: Аста ла виста
Нисон спасает, потому что спасает, пацан бежит, потому что бежит. Деньги жгут, потому что жгут. Красивый кадр
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12 февраля, пятница

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11 февраля, четверг

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