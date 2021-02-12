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Воздушный бой | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 8 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
Русский TV-ролик New :: 12.02.21
Название фильма: Воздушный бой
Оригинальное название: Shadow in the Cloud
Прокат в России фильма "Воздушный бой": 25 февраля 2021 года
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... » Ужасы и мистика
О фильме "Воздушный бой":
Хлоя Моретц в герметическом триллере о женщине-пилоте времён Второй мировой, на которую при перевозке таинственного груза на борту B-17 в полёте нападает гремлин.
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