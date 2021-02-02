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Воздушный бой
о фильме: рецензия | кадры: 8 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Рецензия: Под крылом самолёта
Режиссёрка Розанна Лян и актёрка Хлоя Моретц объедиинились, чтобы снять феминистический триллер о том, как героическая пилотесса спасает экипаж B-17 от японцев, гремлинов и внутренних шовинистических позывов, что может пойти не так? Для начала, они взяли в команду хулигана-сенариста Макса Лэндиса, который должен был собственно расписать всё сальными шуточками про «тёлочку на борту», но так в процессе перестарался, что его из группы выперли со скандалом, отдав сценарий переписывать режиссёрке. Которая была так увлечена в процессе интернет-срачами, что ничего толком не переписала, во что Макс не преминул натыкать всех носом, выложив в сеть свой первоначальный вариант. В итоге же всех мучений первые две трети сценария превратились в герметический триллер в нижней турели, но режиссёрка — не Самуэль Маоз, а перед нами — не новый «Ливан», чтобы уметь удерживать внимание зрителя внутри танковой коробочки без применения спецсредств, а потому в ход идёт тот самый гремлин.
То есть в итоге треть фильма посвящено тому, что все мужики в ВВС — свиньи, не ценят гражданских пилотесс, в одиночку доставлявших новые самолёты через океан. Ещё треть — переругиванию в эфире по поводу того, кто и что видел, и видел ли. И большую часть этого времени Хлоя Моретц увлечённо ломает себе пальцы, ищется под мышками в поисках револьвера, включает и выключает рацию, в общем, увлекательно. При этом голоса за кадром (плюс их странные ничем не мотивированные «видения») делятся на две части — на мудаков и подкаблучников. Выживут, разумеется, вторые, потому что это всё фильм-феминизм, но не сразу, а по итогам увлекательной третьей части.
Которая наступает внезапно и сразу, без предупреждения, превращает герметический фэнтэзи-триллер в грайндхаус на локации воздушного боя времён WWII. То есть наша героиня лазит под крылом «летающей крепости», сбивает по очереди всех японцев, сходится с гремлином в рукопашную и, чтобы не спойлерить, местами натурально начинает изображать Дэнни Трехо. В итоге мы получаем такую грандиозную кашу, что скука первых двух частей оборачивается громким (мужским шовинистическим) смехом, ну потому что уж больно неожиданно. И тупо. Но неожиданно. Собственно в этой неожиданности и состоит в итоге единственный смысл всё это смотреть. А гремлины, что гремлины, это всего лишь образное выражение о тех, кто стремится оправдать свои косяки вмешательством в ход съёмок проклятых мужских шовинистов.
Название фильма: Воздушный бой
Оригинальное название: Shadow in the Cloud
Прокат в России фильма "Воздушный бой": 25 февраля 2021 года
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О фильме "Воздушный бой":
Хлоя Моретц в герметическом триллере о женщине-пилоте времён Второй мировой, на которую при перевозке таинственного груза на борту B-17 в полёте нападает гремлин.
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