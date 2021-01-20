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Северный ветер | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Тизер-трейлер 2 New :: 20.01.21


Все ролики фильма "Северный ветер" (2)

 
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Прокат в России фильма "Северный ветер": 6 февраля 2021 года
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        ... » Мелодрамы
О фильме "Северный ветер":

Феминисткое фэнтэзи Ренаты Литвиновой.

В ролях: Рената Литвинова, Максим Суханов, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Антон Шагин.

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Северный ветер:

Северный ветер
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 9
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Фрагменты женщины: Покажи мне драму
Кино помогает эмоционально прочувствовать чужую трагедию, но до конца не понятно, зачем это зрителю

Душа: Я получил эту роль
Даже в развесёлом детсаду для нерождённых душ это по-прежнему история об учителе и пианисте, пусть и с аттракционами в виде говорящего котейки

Земля кочевников: В закат
Этот фильм не про несправедливость, этот фильм про путь. Путь, который предстоит пройти на всем, и путь этот можно пройти только в одиночестве

Локдаун: Персональные покупатели
У труъ-ковидного кино между персонажами нет ни малейшей искры, им даже ругаться лень, приходится отчаянно пихать в кадр надуманные проблемы

Чудо-женщина 1984: Сила в правде
Хорошие истории не забываются, неважно, когда и где они выходят. Но у этого фильма со сценарием большие проблемы
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18 января, понедельник
Бокс-офис США: «Заступник» против «Чудо-женщины 1984» против «Семейки Крудс 2»
Ввиду лишнего выходного — дня Мартина Лютера Кинга — заокеанская касса вновь приподнялась до $12 млн за уикенд и таким образом всё-таки вновь опередила...

17 января, воскресенье
Кинокасса России: «Последний богатырь 2» против «Чудо-женщины 1984»
В последний момент оставшись без перенесённого на 28 января второго по значимости релиза недели в лице «Охотника на монстров»...

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