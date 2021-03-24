  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Подкаст «Мы ругаем» #2: «Лига Справедливости» Зака Снайдера

Ученик экзорциста, Седьмой день / Седьмой день | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный отрывок New :: 24.03.21

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Ученик экзорциста" (4, из них 2 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Ученик экзорциста
Оригинальное название: Seventh Day
Прокат в России фильма "Ученик экзорциста": 1 апреля 2021 года
Планы выпуска: 2021 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Ученик экзорциста":

Гай Пирс в хорроре о двух экзорцистах — опытном и новичке на этом пути в бездну, где добро и зло неразличимы.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Годзилла против КонгаНиктоЧернобыльРайя и последний драконПоступь хаосаМайор Гром: Чумной ДокторТоп Ган: МэверикЛука
Недавние громкие новинки:
Лига СправедливостиЛига СправедливостиЧудо-женщина 1984МуланДоводСпутникМир Дикого западаПлохие парни навсегда

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Ужас!":
Ученик экзорциста Дублированный отрывок
» Русский минутный трейлер
Нечестивая Трейлер
Ученик экзорциста Русский трейлер
Страна чудес Вилли Русский трейлер
» Трейлер
Старое Ролик с Суперкубка
Ученик экзорциста Трейлер
Дичь О съёмках
» Русский трейлер
» Отрывок
» Трейлер
Кто не спрятался Русский трейлер
» Дублированное онлайн-интервью
Гипноз Трейлер
  
Новые трейлеры:
Ученик экзорциста Дублированный отрывок
ВандаВижн Честный трейлер
» О съёмках
Во имя любви Трейлер
Сокол и Зимний солдат TV-ролик 2
» TV-ролик
» О съёмках
Лига Справедливости Подкаст «Мы ругаем»
Годзилла против Конга Минутный трейлер
Чудо-женщина 1984 Испорченные дубли
Ученик экзорциста Русский минутный трейлер
Никто Отрывок 2
Рассказ служанки 4 сезон, русский трейлер
Лига Справедливости Стрим онлайн-премьеры режиссёрской версии Зака Снайдера
Игры шпионов Отрывок 2
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 март апрель май июнь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ученик экзорциста, Седьмой день:

Ученик экзорциста, Седьмой день
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Лига Справедливости Зака Снайдера: Чудо случилось + подкаст

Есть своя ирония в том, что у Снайдера провальные студийные версии получают переосмысленные режиссёрки, которые становятся классикой. Новая «Лига» такой тоже станет, и концепт наконец соберётся во что-то объяснимое

Никто: Наши за границей
В начале идёт прекрасная, завершённая короткометражка со своим посылом и удачным твистом. А потом начинается собственно кино

Поступь хаоса: Говорите громче
В кино мы видим ровно ту же кашу, которой изобилует любая недавняя попытка написать или же снять подростковую фантастику

Звёздный рубеж: Коcмическое уныние
Ладно бы авторы осознавали собственную неспособность снимать, уйдя в осознанную самопародию. Нет, ребята предельно серьёзны

ВандаВижн: Бесконечное мыло + Подкаст
Лучшее, что получается у «Марвел» — это обещать. Целая вселенная тизеров. Бонус: часовой подкаст авторов Кинокадра
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Ученик экзорциста, Seventh Day
» Русский минутный трейлер
» Дублированный отрывок

23 марта, вторник

ВандаВижн, WandaVision
» Подкаст «Мы ругаем»
» Честный трейлер
» О съёмках
» TV-ролик

Лучшие комментарии:
Лига Справедливости Зака Снайдера : Каким ты был, таким ты и остался | Андрей
Кинокадр, у вас как-то было, когда выходили большие фильмы, вы выдавали несколько рецензий. Не планируется ли тут подобное... далее

22 марта, понедельник

Новости кино:
Подкаст «Мы ругаем» — теперь на Яндекс.Музыке
Новая рубрика Кинокадра — аудиоподкаст «Мы ругаем» продолжает развиваться, мы теперь присутствуем не только на YouTube и ВКонтакте...
Бокс-офис США: «Райа и последний дракон» удерживают позиции
Заокеанский прокат на неделе не остался без заметного релиза, что позволило ему удержать прежний 17-миллионный порог валовой кассы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Во имя любви, Made for Love new
кадров: 10
» Трейлер

Сокол и Зимний солдат, Falcon and Winter Soldier
» Финальный трейлер
» TV-ролик 2
» TV-ролик
» О съёмках
» Отрывок 2
» Отрывок

21 марта, воскресенье
Кинокасса России: «Никто» против «Райи» и «Пальмы»
Отечественный прокат вновь заполучил сразу несколько заметных премьер, однако стартовый четверг у главного отечественного новичка оказался таким слабым...

20 марта, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Лига Справедливости, Justice League
» Трейлер 2 режиссёрской версии Зака Снайдера
» Подкаст «Мы ругаем»
» Стрим онлайн-премьеры режиссёрской версии Зака Снайдера

Годзилла против Конга, Godzilla vs. Kong

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Лига Справедливости Зака Снайдера», рецензия + подкаст . «Поступь хаоса», отзыв . «Райя и последний дракон», отзыв . «Никто», отзыв . «Часовой», отзыв . «Мавританец», отзыв . «Аферистка», отзыв . «Супернова», отзыв . «Раскопки», отзыв . «По наклонной», отзыв . «Звёздный рубеж», отзыв . «Трафик», отзыв . «День курка», отзыв . «ВандаВижн», отзыв + подкаст .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Годзилла против Конга", "Никто", "Райя и последний дракон", "Поступь хаоса", "Пальма", "Ганзель, Гретель и Агентство Магии", "Пара из будущего", "Айнбо. Сердце Амазонии"
Новинки кино 2021: "Майор Гром: Чумной Доктор", "Чернобыль", "Чёрная Вдова", "Главный герой", "Пила: Спираль", "Форсаж 9", "Круэлла", "Лука", "Миньоны: Грювитация"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   