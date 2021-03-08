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Часовой | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 08.03.21



 
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Название фильма: Часовой
Оригинальное название: Sentinelle
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» Голливуд » Боевики
» Европейское кино » Французское кино » Французское коммерческое кино
О фильме "Часовой":

Ольга Куриленко во францкузском боевике для «Нетфликс» о военной, которую после контузии перевели патрулировать пляжи от атак террористов, и которой необходимо отомстить насильнику её сестры.

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Часовой:

Часовой
кадры из фильма: 3
трейлеры: 1

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Лучшее, что получается у «Марвел» — это обещать. Целая вселенная тизеров. Бесконечное обещание того, что впереди будет ещё круче

Райя и последний дракон: Много воды
Рано или поздно свет клином сойдётся на последнем куске драконьего камня, и настанет пора спасать мир

Земля: Охота на оленя
Выживание в Вайоминге выглядит у Робин Райт таким завуалированным способом сведения счётов с жизнью

Мавританец: Заключённый номер 760
Подозреваемый сначала пол-фильма вовсю подыгрывает подозрениям на свой счёт, а потом вдруг внезапно оказывается совершенно невиновным

Раскопки: Тёмные века
Персонажи словно не раскапывают корабль, перевозивший кого-то на тот свет, а закапывают свежую могилу, прощаясь навсегда
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