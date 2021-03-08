Название фильма: Часовой

Оригинальное название: Sentinelle

О фильме "Часовой":

Ольга Куриленко во францкузском боевике для «Нетфликс» о военной, которую после контузии перевели патрулировать пляжи от атак террористов, и которой необходимо отомстить насильнику её сестры.