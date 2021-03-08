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Часовой | Трейлеры
Трейлер New :: 08.03.21
Название фильма: Часовой
Оригинальное название: Sentinelle
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О фильме "Часовой":
Ольга Куриленко во францкузском боевике для «Нетфликс» о военной, которую после контузии перевели патрулировать пляжи от атак террористов, и которой необходимо отомстить насильнику её сестры.
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