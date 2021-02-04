Рецензия: Аста ла виста

Роман КОРНЕЕВ , 4 февраля 2021

За океаном тема «мексиканской стены» уже, конечно, потеряла былую актуальность, и понятно, что с окончанием эпохи трампизма внимание неминуемо будет смещено в иную плоскость, но год назад, когда фильм снимался, тематика казалась актуальной. И вот в прокат выходит «Заступник» в котором Нисон — вовсе не либеральная мямля, которая жалеет несчастных мексиканских нелегалов, напротив, он такая соль от соли южных штатов, бывший морпех, ранчер, страдающий под гнётом проклятых банкиров с Уолл-стрит, если видит переходящих границу, сразу в рацию докладывает, с собой ружьё, и доча у него служит в местном управлении шерифа, в общем, ничего не предвещало, что знакомство с беглой мексиканской семейкой у него так затянется. Сдал-принял, подпись-протокол, отпечатки пальцев, депортация. Всё как положено.

На беду за семейкой гонятся ребята из картеля, потому кино моментально приобретает известный привкус «Терминатора 2», где Нисон — это такой молчаливый киборг, присланный из другой реальности защищать пацана, разве что с местными сарами коннор авторы решили особо не застревать, но какие-то отголоски в отдельных сценах всё равно есть. Мотивация тоже предельно простая, Нисон спасает, потому что спасает, пацан бежит, потому что бежит. Деньги жгут, потому что жгут. Красивый кадр. И всё это в должной степени не увлекательно, потому что злодеи по-терминаторски вездесущи и высокотехнологичны, копы по-терминаторски продажны или беспомощны, а хорошие парни однообразно шмаляют из винтореза. Всё это было хорошо тридцать лет назад и со спецэффектами. Но не сейчас и без.

Так бы оно и тянулось до упора, но парочку беглецов под конец всё-таки загоняют в угол. И тут кино внезапно превращается в локальную пародию на «Рэмбо: Последняя кровь», то есть в кино про штурм картелем амбара, только без заминированных подземелий, а потому тоже скучно, однообразно, но хорошо, что коротко. Вся мораль в итоге свелась к тому, что, мол, я дам тебе выбор. Тут выпучивший глаза зритель, ничего не понимая, пожимает плечами. Ни Рэмбо, ни Шварц ничего такого произнести, конечно, не могли. А без отсылок к ним это кино становится просто скучноватым боевиком про очередного Нисона, такого же, как во всех его предыдущих фильмах, только раз в десять малахольнее.