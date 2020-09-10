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Тайны, который мы храним | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 10.09.20

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Название фильма: Тайны, который мы храним
Оригинальное название: Secrets We Keep
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» Голливуд » Драмы
        ... » Триллеры
О фильме "Тайны, который мы храним":

Нуми Рапас и Йоэль Киннаман в драматическом триллере о послевоенных временах. Домохозяйка похищает своего соседа, подозревая в нём нацистского преступника.

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Тайны, который мы храним:

Тайны, который мы храним
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Мулан: Честь для семейства Хуа

Пока китайские киноделы снимали про Мулан-генерала, которая 12 лет воевала с северными племенами, в диснеевской версии это именно что мелодрама про гендерные роли в традиционном обществе

Довод: Нет судьбы
Во всём фильме не больше внутренней логики, чем в известном софизме про курицу и яйцо

Я подумываю со всем этим покончить: Игры разума
Кауфман пытается увлечь своего зрителя эмоционально, в то же время заставляя его гадать о природе всего происходящего

Новые мутанты: Бесконтролка
Тот факт, что фильм в итоге всё-таки вышел в прокат, это не чудо чудесное, а просто случайность, проблемы фильма всё равно при нём

Билл и Тед: Старость и радость
Фильм ни на секунду не пытается быть чем-то большим, чем легкомысленной и милой ерундой. В конце все танцуют
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Обновления
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Дюна, Dune new
постеров: 1, кадров: 9
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Тайны, который мы храним, Secrets We Keep
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Бокс-офис США: «Довод» стартует по нижней планке ожиданий
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Довод : без заголовка | автор
Из реальных минусов фильма - это конечно банальность истории про олигарха и актеры... далее

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Кинокасса России: «Довод» возглавляет первый полноценный пост-карантинный уикенд
Долгожданный международный старт первого полноценного голливудского блокбастера состоялся, и в российском прокате...

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