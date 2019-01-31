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Тайная жизнь домашних животных 2 | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 4 New :: 31.01.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Тайная жизнь домашних животных 2
Оригинальное название: Secret Life of Pets 2
Прокат в России фильма "Тайная жизнь домашних животных 2": 30 мая 2019 года
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О фильме "Тайная жизнь домашних животных 2":

Продолжение приключений домашних животных. На этот раз Макс попадёт к ветеринару-психиатру.

Режиссёр тот же: Крис Рено.

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Тайная жизнь домашних животных 2:

Тайная жизнь домашних животных 2
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Полярный: Приполярное
Выходящий на пенсию Чёрный Кайзер Дункан Визла это герой драмы совсем другого масштаба

Середина 90-х: Эй, Sucka Nigga
Это первый серьёзный звонок волны, которая накроет нас в кино ближайшее десятилетие: миллениалы перестали фантазировать о 80-х и стали разбираться в 90-х

Зелёная книга: Неизлечимое
Это кино со взглядом блаженного дурачка, которому и в голову не приходит, что можно по-другому

Галерея: Алита: Боевой ангел
14 февраля на экраны выходит экранизация культовой манги Юкито Кисиро про девочку-киборга в антиутопическом мире «Алита: Боевой ангел»

Холмс и Ватсон: Со-детектив
Всё это не смешно, а где смешно там зажёвано, потому что за бесконечным выпучиванием глаз тяжело разглядеть идею
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30 января, среда

Как приручить дракона 3, How to Train Your Dragon: The Hidden World
» О съёмках

Шазам!, Shazam!
» Русский трейлер

Волшебный парк Джун, Wonder Park
» Персонажный тизер

29 января, вторник

Тень, Shadow new
постеров: 9, кадров: 22
» Русский трейлер
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28 января, понедельник

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