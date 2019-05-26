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Тайная жизнь домашних животных 2

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Рецензия: Кто нервный?

Роман КОРНЕЕВ, 26 мая 2019
Рецензия

Когда три года назад Крис Меледандри и Крис Рено задумывали новый франчайз про тайную жизнь домашних животных, это всё представлялось удачным, но в общем-то довольно раздёрганным повествованием, скорее набором скетчей, нежели чем-то цельным, просто много смешных и милых анекдотов о том, как наши питомцы к нам на самом деле относятся и почему они так себя ведут. Тут немного антропоморфизма, здесь немного комикса, вот вам и готовый мультфильм. «Тайная жизнь домашних животных 2» решила всё-таки попробовать сконцентрироваться на непосредственно той самой тайной жизни, а именно, показать нам нас же самих в преломлении психического здоровья мелких пушистиков.

При этом количество микроисторий и наносюжетов решили не сокращать, а только увеличить, что и вылилось в безумные семь трейлеров общим хронометражом, сравнимым с итоговым фильмом, такое количество только центральных персонажей тут задействовано. Макс, Хлоя, Гиджет, кролик-супергерой, поездка в деревню, плюс почему-то фактически прошедший мимо трейлеров сюжет с человеческим детёнышем, и совершенно не упомянутая там история русского (в локализации — французского) цирка и несчастной тигры. Всё это со своими поворотами, прибаутками, и своим подходом к развлечению публики.

Милота пополам с экшном — вот вам главный рецепт успеха, это ещё «Форсаж» доказал, и юмор в том, что даже при таком количестве промо-видео основные моменты сюжета даже не начинались. То есть замануха про Макса-психа — это даже не десятая часть хронометража, и уж тем более не очевидно, чем эта арка закроется. История Гиджет в роли кошки — никогда не угадаете, чем там всё завершится. Даже совершенно вставной эпизод со «школой милых щеночков» имеет и свои внутренние конфликты, и свою небольшую арку. А безумие, что безумие, кто из нас не слетит с катушек в условиях городской жизни? Главное, чтобы детки были в порядке, остальное приложится.

Тайная жизнь домашних животных 2

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Название фильма: Тайная жизнь домашних животных 2
Оригинальное название: Secret Life of Pets 2
Прокат в России фильма "Тайная жизнь домашних животных 2": 25 мая 2019 года
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О фильме "Тайная жизнь домашних животных 2":

Продолжение приключений домашних животных. На этот раз Макс попадёт к ветеринару-психиатру.

Режиссёр тот же: Крис Рено.

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Тайная жизнь домашних животных 2:

Тайная жизнь домашних животных 2
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 17

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Тайная жизнь домашних животных 2: Кто нервный?
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