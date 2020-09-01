Название фильма: Таинственный сад

Оригинальное название: Secret Garden

О фильме "Таинственный сад":

Колин Фёрт и Джули Уолтерс в семейном фэнтэзи о сиротке, которая открывает для себя таинственный мир в саду своего строгого дяди.