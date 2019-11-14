Название фильма: Сиберг

Оригинальное название: Seberg

О фильме "Сиберг":

Кристен Стюарт в байопике об американской актрисе Джин Сиберг («На последнем дыхании»), много работавшей в Европе и ставшей одним из символов французской новой волны. В конце 1960-х Сиберг стала мишенью для ФБР из-за политической и романтической связи с активистом гражданских прав Хакимом Джамалом.