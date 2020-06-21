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Отравления в Солсбери | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 21.06.20



 
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Название сериала: Отравления в Солсбери
Оригинальное название: Salisbury Poisonings
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О сериале "Отравления в Солсбери":

Анна-Мария Дафф в сериале BBC о событиях 2018 года вокруг отравления Скрипалей в британском городке Солсбери.

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Отравления в Солсбери:

Отравления в Солсбери
кадры из сериала: 3
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Отравления в Солсбери: Побочный ущерб
Им было страшно за своих близких, они не понимали, за что им это всё, они беспокоились о том, сделали ли они всё, чтобы это не повторилось

Ширли: Прислужницы
Кино, которое начиналось как поверхностная фем-драма с элементами триллера, к концу приходит в своих исканиях к весьма мрачным глубинам

Я знаю, что это правда: Потом легче станет
Для HBO это кино одной лиги с «Большой маленькой ложью» и «Чернобылем. Семейная драма, которая становится чем-то большим

История Дэвида Копперфилда: И никакой магии
Иануччи переобулся в Ричарда Кёртиса и сделал стандартную британскую экранизацию британской классики, которая в итоге не влезла в хронометраж

Артемис Фаул: Артемий Артемьевич
Осколок ушедшей эпохи долгоиграющих детских франчайзов, когда подобные книжки экранизировали дюжинами каждый год
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Отравления в Солсбери, Salisbury Poisonings new
кадров: 3
» Трейлер

20 июня, суббота

Форпост, Outpost new
постеров: 2, кадров: 3
» Русский трейлер
» Трейлер

Я знаю, что это правда, I Know This Much Is True
постеров: 1
» О съёмках 2
» О съёмках

19 июня, пятница

Лига Справедливости
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
» Превью режиссёрской версии Зака Снайдера

18 июня, четверг

Гнездо, Nest new
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Антебеллум, Antebellum
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Ширли, Shirley new
постеров: 1, кадров: 10
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16 июня, вторник

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» Трейлер, 1 сезон

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14 июня, воскресенье

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