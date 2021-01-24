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Беги, прячься, борись | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 24.01.21



 
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Название фильма: Беги, прячься, борись
Оригинальное название: Run Hide Fight
Планы выпуска: 2020 год
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О фильме "Беги, прячься, борись":

Томас Джейн в триллере про стрельбу в школе.

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Беги, прячься, борись:

Беги, прячься, борись
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 8
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Фрагменты женщины: Покажи мне драму
Кино помогает эмоционально прочувствовать чужую трагедию, но до конца не понятно, зачем это зрителю

Душа: Я получил эту роль
Даже в развесёлом детсаду для нерождённых душ это по-прежнему история об учителе и пианисте, пусть и с аттракционами в виде говорящего котейки

Птица в клетке: Локдаун
Главный страх не в виде собственно болезни, а в виде бесконечной самоизоляции и, в качестве печального конца, перспективы попасть в ковидарий

Земля кочевников: В закат
Этот фильм не про несправедливость, этот фильм про путь. Путь, который предстоит пройти на всем, и путь этот можно пройти только в одиночестве

Чудо-женщина 1984: Сила в правде
Хорошие истории не забываются, неважно, когда и где они выходят. Но у этого фильма со сценарием большие проблемы
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