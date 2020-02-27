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Лига монстров | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 27.02.20
Название фильма: Лига монстров
Оригинальное название: Rumble
Прокат в России фильма "Лига монстров": 30 июля 2020 года
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» Анимация » Компьютерная
О фильме "Лига монстров":
Мультфильм о девочке Винни, которая готовит монстра-неудачника к победе в соревнованиях монстров-рестлеров.
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