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Львица | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Русский минутный трейлер New :: 01.09.20


Все ролики фильма "Львица" (3, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Львица
Оригинальное название: Rogue
Прокат в России фильма "Львица": 24 сентября 2020 года
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» Голливуд » Боевики
О фильме "Львица":

Меган Фокс в женском боевике о спасении детей африканского губернатора от банды террористов, одновременно на спасательную команду серых гусей нападает львиный прайд.

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Львица:

Львица
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Довод: Нет судьбы

Во всём фильме не больше внутренней логики, чем в известном софизме про курицу и яйцо, принцип состоит в том, что каждая ключевая сцена повторяется дважды, сначала вперёд во времени, а потом обратно

Билл и Тед: Старость и радость
Фильм ни на секунду не пытается быть чем-то большим, чем легкомысленной и милой ерундой. В конце все танцуют

Вратарь галактики: Космобольцы-добровольцы
Для детского кино слишком много серьёзных щей, для взрослого кино слишком много хиханек, авторы так до конца и не определись, что снимаем

Выбивая долги: Понты
Фильм строит из себя криминальную трагедию, оставаясь дешёвым телевизионным мылом, которое безосновательно срывается в ультранасилие

Гренландия: Ненужное
Когда остаются только руины, всё это окончательно становится пилотом постапокалиптического сериала. Но в 2020 году они перестали быть актуальными
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Обновления
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Довод, Tenet
кадров: +14
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31 августа, понедельник

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30 августа, воскресенье
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Отечественный прокат продолжает расти и шириться после начала массового открытия, отрастая в полтора раза за неделю...

29 августа, суббота
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